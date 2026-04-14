Трамп говорит, что "ошибался" в премьере Италии, которую считали близкой к нему

Американский президент резко раскритиковал итальянского премьер-министра Джорджу Мелони, заявив о разногласиях с ней по энергетической политике, НАТО и международной безопасности.

Об этом он сказал в интервью Corriere della Sera, пишет "Европейская правда".

По словам Трампа, он "шокирован поведением" Мелони, которую считают близкой к американскому президенту.

"Нравится ли итальянцам то, что ваш премьер-министр не помогает нам получить нефть? Я не могу себе этого представить", – сказал Трамп.

Он отметил, что ранее считал Мелони более решительной.

"Я шокирован ее поведением. Я думал, что у нее есть мужество; я ошибался", – акцентировал Трамп.

Он также обсудил реакцию Джорджи Мелони на его критику Папы Римского. Мелони заявила, что комментарии американского президента являются неприемлемыми.

"Это она неприемлема, потому что ей безразлично, имеет ли Иран ядерное оружие, и он разнес бы Италию за две минуты, если бы имел возможность", – акцентировал Трамп.

Американский президент утверждает, что его контакты с итальянским премьером фактически прекратились.

Он объяснил это нежеланием Мелони участвовать в совместных инициативах в рамках НАТО.

В начале апреля Папа Римский назвал перемирие между США и Ираном "знаком живой надежды". В феврале Ватикан отказался присоединиться к Совету мира, создание которого инициировал президент США Дональд Трамп.

Позже Трамп набросился на Папу Римского Льва XIV с многословной критикой. Он заявил, что ему "не нравится Папа, который готов сказать, что это ок – дать Ирану владеть ядерным оружием", и что его "не выбрали бы в Ватикане, если бы Трамп не был президентом".

Папа Римский Лев XIV после жесткой критики заявил, что "не боится" этого.