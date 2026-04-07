Посол ЕС приветствовала принятие Радой ряда важных законов

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова приветствовала принятие Верховной Радой ряда законов, важных для евроинтеграции Украины и получения международной финансовой поддержки.

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем X.

I welcome Verkhovna Rada’s votes today on important laws on Ukraine’s 🇪🇺integration.



Law in enforcement & digitalisation of judgments and on energy market integration will unlock important financing from 🇺🇦 Facility!



Looking forward to more legislation coming from Rada 🇺🇦🤝🇪🇺 – Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) April 7, 2026

"Законы о цифровизации процедур исполнения судебных решений, и об объединении рынков электроэнергии Украины и Европы разблокируют важное финансирование через Ukraine Facility. Ожидаю от Рады дальнейших принятых законов", – отметила Матернова.

Напомним, 7 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №14005 по цифровизации процедур исполнения судебных решений, что является индикатором по программе Ukraine Facility.

Также в окончательном втором чтении приняли закон №12087-д по объединению рынков электроэнергии Украины и Европы и закон о "промышленном безвизе" с ЕС.

Кроме того, ВР одобрила "евроинтеграционный" законопроект 14412 "Об основах разграничения и распределения полномочий между уровнями публичного управления".

В то же время Еврокомиссия предостерегла от запланированных изменений, которые должны были сократить время действия статуса PEPов (политически значимых лиц, politically exposed persons) до трех лет.