Посол ЕС приветствовала принятие Радой ряда важных законов
Посол ЕС в Украине Катарина Матернова приветствовала принятие Верховной Радой ряда законов, важных для евроинтеграции Украины и получения международной финансовой поддержки.
Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем X.
Матернова отметила, что приветствует положительные результаты голосования в Раде за законы, важные для евроинтеграции Украины.
I welcome Verkhovna Rada’s votes today on important laws on Ukraine’s 🇪🇺integration.
Law in enforcement & digitalisation of judgments and on energy market integration will unlock important financing from 🇺🇦 Facility!
Looking forward to more legislation coming from Rada 🇺🇦🤝🇪🇺– Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) April 7, 2026
"Законы о цифровизации процедур исполнения судебных решений, и об объединении рынков электроэнергии Украины и Европы разблокируют важное финансирование через Ukraine Facility. Ожидаю от Рады дальнейших принятых законов", – отметила Матернова.
Напомним, 7 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №14005 по цифровизации процедур исполнения судебных решений, что является индикатором по программе Ukraine Facility.
Также в окончательном втором чтении приняли закон №12087-д по объединению рынков электроэнергии Украины и Европы и закон о "промышленном безвизе" с ЕС.
Кроме того, ВР одобрила "евроинтеграционный" законопроект 14412 "Об основах разграничения и распределения полномочий между уровнями публичного управления".
В то же время Еврокомиссия предостерегла от запланированных изменений, которые должны были сократить время действия статуса PEPов (политически значимых лиц, politically exposed persons) до трех лет.