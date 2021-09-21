В Германии клиент АЗС застрелил кассира за требование надеть маску

Правоохранительные органы федеральной земли Рейнланд-Пфальц расследуют убийство 20-летнего кассира АЗС, который был застрелен за требование надеть медицинскую маску.

Об этом заявила полиция в понедельник 20 сентября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По предварительным данным, вечером 19 сентября в городе Идар-Оберштайн 49-летний гражданин Германии, ранее не попадавший в поле зрения полиции, пришел на АЗС, чтобы купить пиво.

Читайте также Германия может начать вакцинацию против COVID детей до 12 лет в начале 2022 года

Кассир отказался обслуживать его, напомнив о необходимости носить маску в общественных местах.

Подозреваемый вернулся домой, взял револьвер и вернулся на заправку. Он зашел туда в медицинской маске, взял пиво, подошел к кассе и снял маску. После того как кассир снова сделал ему замечание, мужчина застрелил юношу. По словам прокуратуры, злоумышленник "целенаправленно выстрелил жертве в голову".

После этого мужчина скрылся с места преступления, но на следующее утро пришел "в сопровождении женщины" в отделение полиции и признался в содеянном.

Читайте также В Германии с 1 октября прекратят выдавать бесплатные тесты на коронавирус

По словам главного прокурора Рейнланд-Пфальца Кая Фурмана, во время допроса мужчина пояснил, что является противником коронавирусных ограничений, был психологически подавлен развитием ситуации с пандемией COVID-19 и "не видел другого способа" выразить свое недовольство.

Он признал свою вину, заявив, что кассир, который придерживался правил защиты от коронавируса, показался ему "ответственным за ситуацию". Мужчину арестовали и поместили в СИЗО.

На прошлой неделе в Берне акция против карантинных ограничений переросла в столкновения, полиция применила водомет.