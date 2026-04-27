Как менялась поддержка ВСУ со стороны Норвегии и что она получает взамен от Украины

Президент Украины на днях заявил, что для безопасности Европы необходимо более тесное взаимодействие со странами, которые в настоящее время не входят в ЕС, но без которых невозможно обеспечить достаточные силы для самодостаточности в сфере безопасности, особенно в случае, если США продолжат отход от европейской безопасности.

Речь идет о Великобритании, Украине, Турции и Норвегии.

По мнению Владимира Зеленского, "эти четыре страны очень сильны и могут укрепить ЕС, но и отдельно – это также сильный союз".

Это позиционирование является частью стратегии Украины, главным спикером которой в настоящее время выступает глава государства.

Примечательно, что эти заявления звучат на фоне подписания 14 апреля декларации об оборонном партнерстве между Украиной и Норвегией.

О деталях военно-политического сотрудничества Украины и Норвегии – в статье политолога Максима Плешко. Далее – краткое изложение статьи.

В 2024 году Украина и Норвегия подписали межгосударственное соглашение о безопасности, которое закрепляет партнерство на долгосрочную перспективу. Документ прямо связывает безопасность Украины с безопасностью Европы и определяет российскую агрессию как системную угрозу международному порядку. Соглашение закрепляет, что поддержка Украины является элементом стратегической политики Норвегии – с соответствующей интеграцией в бюджет, оборонное планирование и сотрудничество в рамках НАТО.

Период 2025–2026 годов ознаменовал качественный сдвиг в оказании норвежской поддержки.

Норвегия перешла от пакетной помощи к стратегическому планированию войны на истощение, в которую превратилась российская агрессия.

В целом финансовая поддержка до конца 2026 года должна превысить 19,4 млрд евро.

Речь идет не только о помощи, но и о формировании совместимых, устойчивых Сил обороны Украины и их интеграции в евроатлантическую систему безопасности. Отдельно фиксируется координация санкционной политики и привлечение России к ответственности.

Таким образом, поддержка Украины со стороны Норвегии – это не реакция на войну, а часть долгосрочной стратегии.

Для норвежцев Украина – это южный фланг единого стратегического пространства.

Ведь стабильная Украина на будущее связывает значительную часть российских ресурсов и ограничивает возможности России действовать на других направлениях, включая Арктику. Для Норвегии это не вопрос солидарности, а вопрос собственной безопасности.

На практическом уровне это уже взаимодействие двустороннего характера.

Сотрудничество не ограничивается поставками вооружения. Оно включает подготовку военных, обмен опытом и переосмысление применения современных систем. Норвегия обучала украинских военных – от командиров подразделений до операторов NASAMS. Сегодня этот процесс стал двусторонним.

Практическое применение NASAMS в Украине показало, что система может эффективно работать в более сложных сценариях, чем предполагалось, включая цели с элементами аэробаллистической траектории. Это уже влияет на подходы к ее использованию в самой Норвегии.

Отдельным направлением являются беспилотные системы.

Важной составляющей остается коммуникация между военными структурами. Взаимодействие на уровне генеральных штабов, общие подходы к стратегическим коммуникациям и даже личные контакты между главнокомандующими – генералами Александром Сырским и Эйриком Кристофферсеном – являются частью этого взаимодействия.

Да и взаимодействие в сфере безопасности не ограничивается сотрудничеством военных.

Если говорить языком геополитики, между Украиной и Норвегией уже сформировался общий геостратегический интерес в сфере безопасности. Он воплотился в межгосударственные соглашения по безопасности, долгосрочные бюджетные решения, совместную военную и производственную деятельность.

Подробнее – в материале Максима Плешко Почему Норвегия инвестирует в безопасность Украины? Рассказываем о нордическим партнере.