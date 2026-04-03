Как помощь Трампа Лукашенко создала проблемы для властей Литвы и чего ожидать

Литва оказалась в одном шаге от политического кризиса, вызванного активизацией сторонников "конструктивного сотрудничества с РФ и Беларусью".

Президент Гитанас Науседа крайне скептически относится к таким шагам, однако, похоже, что правительство придерживается несколько иной позиции. И это создает предпосылки для глубокого конфликта между ключевыми фигурами страны.

О ситуации, в которой оказалась Литва, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Литву склоняют к уступкам: что стоит за конфликтом президента и коалиции.

24 марта Сейм Литвы в первом чтении проголосовал за законопроект о создании нового военного полигона и учебной территории в Капчамистисе. Полигон планируется построить у границы с Беларусью. А точнее, у так называемого Сувальского коридора – польско-литовской приграничной зоны между Беларусью и Калининградской областью РФ.

И именно поэтому Сувальский коридор считается одним из наиболее вероятных мест потенциальной военной агрессии РФ против стран ЕС.

Этим объясняется стратегическая важность этого полигона – Литва стремится как можно скорее укрепиться в месте потенциальной атаки РФ.

С одной стороны, решение в первом чтении было принято, причем крайне убедительным большинством, но в то же время оно было принято благодаря почти единогласному голосованию депутатов из оппозиции, тогда как голосов провластных депутатов оказалось недостаточно.

Более того, из 10 депутатов, проголосовавших против, семеро были представителями коалиции – ультраправой партии "Зоря Ниману".

Такие результаты возмутили президента Гитанаса Науседу. Настолько, что он впервые открыто призвал исключить из состава коалиции наиболее токсичного участника, а именно "Зорю Нимана".

Голосование состоялось после того, как США пошли на беспрецедентное снятие санкций с режима Лукашенко в обмен на массовое освобождение политических заключенных.

Снятие санкций – безусловный успех Лукашенко, однако в полной мере воспользоваться этим он не может. Дело в том, что санкции ЕС остаются в силе, а вместе с тем – остается и запрет Литвы на транзит калийных удобрений из Беларуси в порт Клайпеды.

Именно поэтому позиция Литвы по вопросу возобновления или дальнейшего запрета транзита становится решающей для самопровозглашенного президента Беларуси.

Спецпредставитель Трампа Джон Коул в интервью литовскому порталу LRT выразил убеждение, что "калийные удобрения из Беларуси должны проходить через Литву, что откроет для них доступ к Европе, вплоть до Соединенных Штатов".

Такое предложение поставило литовское правительство перед очень непростым выбором.

С одной стороны, отношения Литвы и Беларуси сейчас находятся на очень низком уровне, а с другой – правящая Социал-демократическая партия не настроена в отношении Лукашенко так бескомпромиссно, как ее предшественники-консерваторы.

Тем более, в коалиции есть политические силы (прежде всего – "Зоря Нимана"), которые и раньше выступали за отмену запрета на белорусский транзит. Аналогичную позицию, как считается, занимают и ряд влиятельных руководителей социал-демократов.

Премьер-министр Инга Ругинене заявила о назначении спецпредставителя по диалогу с Беларусью, однако не назвала его имя.

В то же время президент Науседа остается категорическим противником уступок Лукашенко. По его словам, диалог возможен только после уступок со стороны Беларуси.

Литовский политолог Витаутас Бруверис напоминает, что в действующей правительственной коалиции с самого начала были сторонники возобновления диалога с РФ и Беларусью, однако до последнего времени они не могли позволить себе столько, сколько после активизации США.

Но, несмотря на призывы президента, нынешний конфликт вряд ли приведет к переформатированию коалиции, считает политолог.

Это может усилить противостояние между правительством и президентом Науседой, привести к увольнению главы МИД страны. Но даже если диалог с Минском и разблокируют, то разблокировать транзит через страну белорусской продукции правительству будет очень непросто – прежде всего из-за общественного неприятия.

