Зеленский подтвердил, что США связывают свои гарантии безопасности с выводом ВСУ из Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США предлагают Киеву свои гарантии безопасности в обмен на вывод украинских войск из неоккупированной части Донецкой и Луганской областей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", украинский президент заявил в интервью Reuters.

Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп выбрал стратегию давления на Украину, а не на Россию, в вопросах завершения войны. Он отметил, что американская сторона готова завершить оформление документа о гарантиях безопасности только при согласии Украины выйти из Донбасса.

"Американцы готовы завершить оформление этих гарантий на высоком уровне, как только Украина будет готова вывести войска из Донбасса", – сказал Зеленский, предупредив, что такой шаг поставит под угрозу безопасность Украины и Европы в целом.

Президент добавил, что Соединенные Штаты сосредоточены на собственном конфликте с Ираном, поэтому Трамп оказывает давление на Украину, пытаясь быстро прекратить войну.

По мнению Зеленского, Россия, требующая вывода украинских войск с востока, делает ставку на то, что Вашингтон потеряет интерес к переговорам и в конечном итоге выйдет из них.

Отметим, в январе издание Financial Times сообщило, что гарантии безопасности от США для Украины будут зависеть от предварительного согласия Киева на вывод своих войск из неоккупированной части Донбасса.

Тогда заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли назвала эти сообщения ложными.

Президент Украины Владимир Зеленский в январе заявил, что документ о гарантиях безопасности от Соединенных Штатов готов к подписанию.

По данным СМИ, после начала американской операции в Иране американский президент Дональд Трамп теряет интерес к переговорам о мирном урегулировании развязанной РФ войны против Украины.