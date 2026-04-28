Трамп: Иран просит открыть Ормузский пролив, поскольку находится на грани коллапса

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран хочет, чтобы США "как можно скорее" открыли Ормузский пролив.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Во вторник, 28 апреля, Трамп заявил, что Иран сообщил США, что якобы находится "в состоянии коллапса".

"Они хотят, чтобы мы как можно скорее "открыли Ормузский пролив", пока они пытаются разобраться в ситуации с руководством (что, по моему мнению, им удастся!)", – написал американский президент.

Ранее сообщалось, что Иран дал понять, что, возможно, готов согласиться на промежуточное соглашение об открытии Ормузского пролива в обмен на прекращение Вашингтоном блокады иранских портов, отложив при этом более сложные переговоры по ядерной программе.

СМИ сообщили, что Трамп дал понять, что вряд ли примет последнее предложение Ирана о прекращении войны.