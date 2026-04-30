WSJ: США хотят создать новую коалицию для разблокирования Ормузского пролива

Новости — Четверг, 30 апреля 2026, 08:43 — Ирина Кутелева

Администрация президента США Дональда Трампа призывает страны присоединиться к новой коалиции, которая обеспечит возможность судоходства по в настоящее время заблокированному Ормузскому проливу.

Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal, сообщает "Европейская правда".

Эта инициатива, получившая название Maritime Freedom Construct, была изложена во внутренней служебной записке Госдепартамента, направленной во вторник в посольства США.

В документе американским дипломатам было предложено убедить иностранные правительства присоединиться к коалиции.

Согласно ему, коалиция под руководством США будет обмениваться информацией, координировать дипломатические действия и обеспечивать соблюдение санкций.

Это очередной пример того, как администрация Трампа пытается восстановить поток коммерческого судоходства через пролив, несмотря на попытки Ирана устанавливать мины и атаковать танкеры, проходящие через этот стратегический узел без разрешения Тегерана.

Просьба администрации Трампа о поддержке свидетельствует о том, что США хотят, чтобы другие страны участвовали в текущем и потенциальном будущем управлении Ормузским проливом, отмечает издание.

"Ваше участие укрепит нашу общую способность восстановить свободу судоходства и защитить мировую экономику. Совместные действия необходимы для демонстрации единой решимости и наложения значительных издержек на Иран за препятствование транзиту через пролив", – говорится в документе.

Согласно телеграмме, MFC будет совместным проектом Государственного департамента и Центрального командования США.

Госдеп "будет выступать в качестве центра дипломатических операций", тогда как CENTCOM "будет обеспечивать оперативную информацию о морской обстановке" для коммерческого судоходства и координировать обмен информацией между вооруженными силами партнеров.

На вопрос об этом предложении высокопоставленный чиновник администрации подтвердил, что эта идея является одним из многих дипломатических и политических ресурсов, которые есть в распоряжении президента.

"MFC будет дополнять другие оперативные группы по морской безопасности, включая усилия по морскому планированию, которые возглавляют Великобритания и Франция", – говорится в телеграмме.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран хочет, чтобы США "как можно скорее" открыли Ормузский пролив.

По данным издания The Times, Украина готова направить в Ормузский пролив для разминирования свои минные тральщики из Великобритании.

Также СМИ писали, что Пентагон сообщил американским законодателям на этой неделе, что на разминирование Ормузского пролива, вероятно, потребуется шесть месяцев.

