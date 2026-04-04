Выйдут ли США из НАТО и что на самом деле стоит за угрозами Трампа

Заявления Дональда Трампа о возможном выходе США из НАТО уже не выглядят как эмоции или переговорная тактика.

Они постепенно превращаются в политическую позицию, которую поддерживает часть американского истеблишмента. Это становится новой реальностью, к которой Европа вынуждена адаптироваться.

Впервые за десятилетия поставлена под сомнение основа, на которой держится европейская безопасность: предсказуемость американских гарантий.

К тому же все это набирает обороты прямо накануне выборов в США.

О сдвиге в американской политике и новой реальности для Европы – в статье кандидата политических наук, исполнительного директора YES Светланы Ковальчук «Альянс без гарантий: как будущее НАТО стало заложником выборов в США».

То, что происходит сегодня, часто объясняют спором вокруг Ирана или оборонных расходов. Но эти факторы – лишь вершина гораздо более глубокой проблемы.

На самом деле речь идет о разном понимании самой природы союза.

Для европейских стран НАТО – это долгосрочная система безопасности, которая функционирует даже тогда, когда интересы не совпадают полностью. Система основана на предсказуемости и политическом доверии.

Для Трампа эта логика выглядит устаревшей и некоммерческой. Для него любой альянс имеет смысл только тогда, когда есть прямая, ощутимая выгода.

Отказ европейских стран поддержать операцию против Ирана в Вашингтоне был воспринят не как политическое разногласие, а как провал союзнической солидарности.

Ключевой аргумент Трампа, который находит отклик внутри США: Америка всегда "была там автоматически" – в частности, в поддержке Украины, которая даже не является членом НАТО.

И если союзники не готовы действовать так же, то сам союз теряет смысл.

В восприятии части американской политической элиты НАТО перестает быть союзом равных и превращается в асимметричную конструкцию, где США несут основную нагрузку, а союзники оставляют за собой свободу выбора.

Реакция Европы показывает, насколько серьезно там воспринимают эти сигналы.

Европейские правительства всё активнее обсуждают сценарии, при которых США больше не являются гарантированным элементом безопасности. Развиваются альтернативные форматы, растут оборонные расходы, появляются решения, которые ещё несколько лет назад казались политически невозможными.

Пока Запад переосмысливает себя, Россия действует. Москва уже пытается углубить разрыв между США и союзниками.

Кремль традиционно рассматривает американские выборы как возможность влияния на внешнюю политику США.

Параллельно Кремль контактирует с близкими к Трампу переговорщиками, подчеркивая, что санкции против России неэффективны, а ее энергоресурсы – ключ к стабильности глобальной экономики.

Уже на следующий день после встречи сторон США согласились частично ослабить санкции, открыв возможность для возобновления поставок российской нефти. Это означает новые ресурсы для войны против Украины – и новый политический сигнал.

Транзакционный подход к союзам, который продвигает часть американской политической элиты, объективно играет на руку России.

Риторика Трампа – это не ситуативная реакция на Иран или оборонные расходы. Это отражение более глубокого сдвига в американской политике: роста изоляционизма и переосмысления союзов как инструментов, а не как стратегических обязательств.

Промежуточные выборы станут точкой, которая покажет, насколько этот подход закрепляется.

В то же время общественная поддержка НАТО среди американцев остается стабильной.

Соединенные Штаты не обязательно выйдут из НАТО. Однако почти наверняка изменится характер их участия: поддержка союзников станет более условной, решения – более односторонними, гарантии – менее предсказуемыми.

Европа в таких условиях должна увеличивать оборонные расходы, развивать собственные инструменты безопасности и региональные коалиции.

