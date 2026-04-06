Турция сообщила, что ее судно безопасно прошло Ормузским проливом

Судно Ocean Thunder, принадлежащее турецкой компании, вечером в воскресенье безопасно прошло через Ормузский пролив и завершило выход из Персидского залива.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу, которого цитирует Anadolu.

Уралоглу отметил, что министерство внимательно следит за развитием событий в Ормузском проливе и отслеживает суда, принадлежащие Турции, и турецких моряков в регионе в режиме реального времени.

"С учетом этого прохода количество судов, принадлежащих Турции, в районе Ормузского пролива уменьшилось до 12, а количество судов, ожидающих выхода, сократилось до восьми", – проинформировал министр.

Уралоглу заверил, что его ведомство непрерывно продолжает прилагать усилия для обеспечения безопасного прохождения 8 судов, которые сейчас стремятся покинуть регион.

Он добавил, что министерство будет продолжать пристально следить за судами, принадлежащими Турции, и турецкими моряками в регионе в сотрудничестве с Министерством иностранных дел и другими соответствующими ведомствами.

Сообщалось, что 3 апреля контейнеровоз CMA CGM Kribi французской компании CMA CGM стал первым судном, связанным с Западной Европой, которое пересекло Ормузский пролив после начала войны в Иране в конце февраля.

По данным СМИ, американская разведка считает, что Иран вряд ли согласится открыть свободный проход для судов через Ормузский пролив, поскольку контроль над этой стратегически важной артерией экспорта нефти остается его единственным реальным козырем в переговорах с США.