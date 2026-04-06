Туреччина повідомила, що її судно безпечно пройшло Ормузькою протокою

Судно Ocean Thunder, що належить турецькій компанії, ввечері у неділю безпечно пройшло через Ормузьку протоку та завершило вихід із Перської затоки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадір Уралоглу, якого цитує Anadolu.

Уралоглу зазначив, що міністерство уважно стежить за розвитком подій у Ормузькій протоці та відстежує судна, що належать Туреччині, та турецьких моряків у регіоні в режимі реального часу.

"З урахуванням цього проходу кількість суден, що належать Туреччині, в районі Ормузької протоки зменшилася до 12, а кількість суден, що очікують на вихід, скоротилася до восьми", – поінформував міністр.

Уралоглу запевнив, що його відомство безперервно продовжує докладати зусиль для забезпечення безпечного проходження 8 суден, які наразі прагнуть покинути регіон.

Він додав, що міністерство продовжуватиме пильно стежити за суднами, що належать Туреччині, та турецькими моряками в регіоні у співпраці з Міністерством закордонних справ та іншими відповідними відомствами.

Повідомляли, що 3 квітня контейнеровоз CMA CGM Kribi французької компанії CMA CGM став першим судном, пов’язаним із Західною Європою, яке перетнуло Ормузьку протоку після початку війни в Ірані наприкінці лютого.

За даними ЗМІ, американська розвідка вважає, що Іран навряд чи погодиться відкрити вільний прохід для суден через Ормузьку протоку, оскільки контроль над цією стратегічно важливою артерією експорту нафти залишається його єдиним реальним козирем у переговорах зі США.