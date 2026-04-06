Как в Польше появился новый "фронт" в войне между президентом и премьером и почему это опасно

Громкое решение президента Польши Кароля Навроцкого: он согласился принять присягу лишь у двух из шести вновь избранных судей Конституционного трибунала (суда). В правительстве теперь угрожают привести к присяге новых судей без участия президента.

Этот кризис существенно обострил и без того затянувшийся конфликт между коалицией и президентом (а также – оппозицией, стоящей за ним).

Контроль над Трибуналом в Польше имеет ключевое значение, ведь именно этот орган может как заблокировать, так и легитимизировать любое решение власти.

Именно сохранение большинства в Конституционном трибунале за кандидатами партии "Право и справедливость" ("ПиС") позволяло нынешней оппозиции блокировать многие инициативы правительства Дональда Туска.

О споре, который выходит далеко за пределы юридических процедур и может привести Польшу к глубокому кризису, читайте в статье эксперта-международника Станислава Желиховского Конституционная война: как ключевой суд Польши стал полем битвы между правительством и президентом. Далее – краткое изложение статьи.

Парламентские выборы в Польше, состоявшиеся в 2023 году, не привели к полной смене власти в стране, ведь за восемь лет пребывания у власти партия "Право и справедливость" сумела де-факто взять под контроль значительную часть судебной власти, и в первую очередь Конституционный трибунал.

Исправить ситуацию было очень непросто, ведь конституционные судьи в Польше избираются на девять лет и не могут быть досрочно заменены.

Ситуацию не изменило даже решение Суда ЕС, который в декабре прошлого года признал, что нынешний Конституционный трибунал не соответствует требованиям независимого и беспристрастного судопроизводства.

Также Судом ЕС была признана незаконность назначения четырех судей Трибунала.

А в декабре прошлого года истекли полномочия еще двух судей Трибунала. В результате 13 марта Сейм (то есть нынешнее большинство) избрал сразу шестерых новых судей: Магдалену Бентковскую, Дариуша Шостека, Кристиана Маркевича, Анну Корвин-Пьотровскую, Мацея Таборовского и Марчина Дзюрду.

Стоит пояснить: даже назначение шести новых судей само по себе не изменило расклад сил в Трибунале. Ведь "ПиС" по-прежнему может рассчитывать на лояльность остальных девяти.

Однако в конце года истекает срок полномочий ещё двух судей Конституционного суда. А значит, у коалиции появилась надежда уже в начале следующего года изменить в свою пользу баланс сил в Трибунале.

И это изменение может иметь очень большое значение, особенно в преддверии следующих парламентских выборов, которые должны состояться осенью 2027 года.

Именно поэтому с самого начала было понятно, что оппозиция и президент Навроцкий сделают все возможное, чтобы предотвратить такой сценарий.

Ключевым элементом нынешнего кризиса стало решение президента Навроцкого принять присягу только у двух из шести новоизбранных судей. Ими стали Магдалена Бентковская и Дариуш Шостек.

Глава Канцелярии президента Збигнев Богуцкий объяснил это "двумя основными причинами": во-первых, заполнением двух вакансий, возникших во время каденции нынешнего президента, во-вторых, необходимостью обеспечить минимальный состав для работы органа.

В коалиции считают, что своими действиями Кароль Навроцкий ставит под сомнение конституционные полномочия Сейма избирать судей.

Ожидается, что правительство Дональда Туска и парламентское большинство не намерены сдаваться.

В ответ на действия президента в политических кругах возникла идея так называемого "плана Б", который предусматривает возможность проведения процедуры принесения присяги новыми судьями в Сейме без участия главы государства.

Один из новоизбранных судей, Кристиан Маркевич, заявил, что в случае дальнейшей блокировки "придется принести присягу перед президентом без его присутствия".

Такой сценарий выглядит как попытка обойти блокировку со стороны президента, однако одновременно такой путь порождает новые юридические риски, которые могут привести к частичному параличу Конституционного трибунала.

