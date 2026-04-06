В Эстонии после удара по Одессе призвали усилить санкции против России

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна отреагировал на российский удар по Одессе, в результате которого погибли по меньшей мере три человека.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Как известно, ночью 6 апреля россияне атаковали Одессу, в результате чего пока известно о гибели молодой мамы и ее 2-летней дочери, а также женщины 53 лет.

"Слов о "глубокой обеспокоенности" недостаточно", – заявил Тсахкна.

По его словам, пока российская нефть и газ получают финансирование, этот террор будет продолжаться.

"Без новых пакетов санкций мы даем России возможность и дальше убивать детей. Молчание и равнодушие стоят человеческих жизней", – добавил глава МИД Эстонии.

В этом контексте стоит напомнить, что недавно премьер-министр Венгрии Виктор Обран призвал ЕС "отменить санкции и ограничения", наложенные на российскую энергетику. Это требование он аргументировал ситуацией на Ближнем Востоке.

А словацкий премьер-министр Роберт Фицо после телефонного разговора с Орбаном призвал ЕС "к возвращению здравого смысла", что, по его мнению, означает возобновление диалога с РФ по энергоресурсам.