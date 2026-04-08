Чехия задержала семь человек, в том числе высокопоставленных, по подозрению в мошенничестве

Власти Чехии задержали семь человек, среди которых трое государственных служащих, по подозрению в мошенничестве с субсидиями ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила Европейская прокуратура (EPPO).

В рамках расследования чешские правоохранители задержали двух чиновников Министерства промышленности и торговли Чехии и одного сотрудника чешского Управления строительства.

Как сказано в заявлении, полиция провела 13 обысков в сотрудничестве с Европейской прокуратурой, наложив арест на помещения министерства, а также конфисковав 2 млн евро на банковских счетах.

Отмечается, что подозреваемые пытались незаконно получить средства на сумму 13,5 млн евро.

Дело касается субсидий ЕС в рамках программы "Предпринимательство и инновации для конкурентоспособности" (OP EIC), предположительно полученных незаконным путем для развития инновационного центра стартапов в сфере жилья и научных компаний.

Одного из задержанных, бизнесмена, подозревают в использовании своих связей с высокопоставленными чиновниками для получения выгоды для двух компаний, которыми он руководит.

По данным расследования, подозреваемый вместе с другими лицами, в отношении которых также ведется расследование, подготовил и подал ложную или искаженную информацию в Министерство промышленности и торговли Чехии, ответственное за управление средствами ЕС по этой программе.

Доказательства свидетельствуют о том, что субсидии не были бы предоставлены без участия трех задержанных высокопоставленных чиновников.

Напомним, на прошлой неделе двое министров греческого правительства подали в отставку после того, как были упомянуты в расследовании европейской прокуратуры по поводу скандала с фермерскими субсидиями. После этого премьер Греции провел перестановки в правительстве.

Дело касается предполагаемого мошенничества с выплатами, осуществлявшимися ныне несуществующим государственным агентством OPEKEPE, которое администрировало сельскохозяйственные субсидии Европейского Союза.

Европейская прокуратура (EPPO) заявила, что обнаружила доказательства того, что греческие фермеры с помощью чиновников присваивали средства ЕС.

В прошлом году ЕС наложил на Грецию штраф в размере 392 млн евро за нецелевое использование сельскохозяйственных субсидий в период с 2016 по 2023 год агентством OPEKEPE.