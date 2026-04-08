У Чехії затримали сімох осіб, зокрема високопосадовців, за підозрою у шахрайстві 

Влада Чехії затримала сімох осіб, серед яких троє держслужбовців, за підозрою у шахрайстві з субсидіями ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила Європейська прокуратура (EPPO).

В рамках розслідування чеські правоохоронці затримали двох посадовців Міністерства промисловості та торгівлі Чехії та одного службовця чеського Управління будівництва.

Як йдеться в заяві, поліція провела 13 обшуків у співпраці з Європейською прокуратурою, наклавши арешт на приміщення міністерства, а також конфіскувавши 2 млн євро на банківських рахунках.

Зазначається, що підозрювані намагалися незаконно отримати кошти на суму 13,5 млн євро.

Справа стосується субсидій ЄС програми ЄС "Підприємництво та інновації для конкурентоспроможності" (OP EIC), ймовірно, отриманих незаконним шляхом для розвитку інноваційного центру стартапів у сфері житла та наукових фірм.

Одного із затриманих, бізнесмена, підозрюють у використанні своїх зв'язків з високопосадовцями для отримання вигоди для двох компаній, якими він керує.

За даними розслідування, підозрюваний разом з іншими особами, щодо яких також проводиться розслідування, підготував та подав неправдиву або викривлену інформацію до Міністерства промисловості та торгівлі Чехії, відповідального за управління коштами ЄС з цієї програми.

Докази свідчать про те, що субсидії не були б надані без участі трьох затриманих високопосадовців.

Нагадаємо, минулого тижня двоє міністрів грецького уряду подали у відставку після того, як були згадані в розслідуванні європейської прокуратури щодо скандалу з фермерськими субсидіями. Після цього прем'єр Греції провів перестановки в уряді.

Справа стосується ймовірного шахрайства з виплатами, що здійснювалися нині неіснуючим державним агентством OPEKEPE, яке адмініструвало сільськогосподарські субсидії Європейського Союзу.

Європейська прокуратура (EPPO) заявила, що виявила докази того, що грецькі фермери, за допомогою посадовців, привласнювали кошти ЄС.

Торік ЄС наклав на Грецію штраф у розмірі 392 млн євро за нецільове використання сільськогосподарських субсидій у період з 2016 по 2023 рік агенцією OPEKEPE.