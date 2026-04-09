Трамп пригрозил Ирану последствиями в случае нарушения перемирия

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми атаками, которые будут "лучше и сильнее", если Тегеран не будет соблюдать условия соглашения о двухнедельном прекращении огня.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Трамп написал на своей платформе Truth Social.

Трамп объявил, что все военные средства, которые США развернули для проведения операций против Ирана, останутся на местах, пока достигнутое соглашение не будет выполнено полностью.

Если Тегеран не будет выполнять достигнутые договоренности, то получит новый "обстрел", пригрозил американский президент.

Среди требований, которые он озвучил, – открытие Ормузского пролива и гарантии того, что Иран никогда не будет обладать ядерным оружием.

"Если по какой-либо причине этого не произойдет, что крайне маловероятно, тогда начнется "стрельба", больше, лучше и сильнее, чем кто-либо когда-либо видел раньше. Это было согласовано еще давно, и несмотря на всю ложную риторику, утверждающую обратное, – НИКАКОГО ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ, а Ормузский пролив БУДЕТ ОТКРЫТЫМ И БЕЗОПАСНЫМ", – написал Трамп.

Он добавил, что американские военные отдыхают, "с нетерпением ожидая своего следующего завоевания".

Напомним, ночью 8 апреля США и Иран приняли предложение Пакистана о прекращении огня на две недели для подготовки мирного соглашения. При этом обе стороны заявляют о своей "победе". В рамках соглашения Тегеран должен открыть Ормузский пролив для безопасного судоходства.

Из Ирана уже поступают сигналы о намерении отступить от соглашения с США, если Израиль продолжит удары по территории Ливана. Ряд стран региона в течение 8 апреля заявили о новых иранских ударах.

10 апреля ожидаются переговоры американской и иранской делегаций в Исламабаде, столице Пакистана. Делегацию СШАдолжен возглавить вице-президент Джей Ди Венс.