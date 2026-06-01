Премьер Испании обещает остаться на посту, несмотря на коррупционные скандалы

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что останется на посту до парламентских выборов в 2027 году, несмотря на ряд коррупционных скандалов, затронувших возглавляемую им Социалистическую партию (PSOE).

Заявление главы испанского правительства приводит Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Выступая на молодежном съезде PSOE, Санчес защищал достижения своего правительства на первом крупном партийном митинге после того, как социалисты потерпели историческое поражение в Андалусии, которая когда-то была оплотом партии.

"Социализм может спотыкаться, но мы никогда не сдаемся в борьбе. Мы будем продолжать управлять до 2027 года. И дальше!" – заверил он.

По словам Санчеса, избирателям нужно больше времени, чтобы ощутить результаты социальной и экономической политики коалиции.

Он также отверг призывы к досрочным выборам, несмотря на давление ряда скандалов на его правительство.

Партия премьер-министра Педро Санчеса пережила ряд коррупционных скандалов, включая различные расследования в отношении ключевых союзников и членов его семьи.

Недавно другого ведущего политика Социалистической партии, бывшего премьера Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, заподозрили в злоупотреблении влиянием и связанных с этим преступлениях.

Стоит отметить, что также под следствием находится жена премьер-министра Санчеса Бегонья Гомес.

А 27 мая сообщили об обысках в штаб-квартире PSOE в Мадриде с целью сбора информации о возможной схеме незаконного финансирования.