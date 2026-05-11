ЕС ввел новые санкции против РФ за похищение украинских детей

Совет Европейского Союза в понедельник, 11 мая, ввел санкции против физических и юридических лиц, ответственных за похищение украинских детей с временно оккупированных территорий.

Об этом говорится в официальном заявлении, пишет "Европейская правда".

Под новые санкции попали еще 16 человек и семь юридических лиц, ответственных за систематическую незаконную депортацию, принудительное перемещение, принудительную ассимиляцию, включая милитаризированное образование, украинских несовершеннолетних, а также их незаконное усыновление и вывоз в РФ и на временно оккупированные территории.

По оценкам, с начала войны России против Украины РФ депортировала и похитила почти 20 500 украинских детей.

В перечень субъектов, включенных в список, входят федеральные государственные учреждения, связанные с Министерством образования России, такие как Всероссийские детские центры "Орленок", "Алые паруса" и "Смена".

Как отмечается, они организуют программы для украинских детей, в рамках которых их подвергают пророссийской идеологической обработке, в частности через "патриотические мероприятия, идеологическое воспитание и военно-ориентированные мероприятия".

В заявлении подчеркнули, что другие включенные в список организации принимают украинских несовершеннолетних, перевезенных с оккупированных территорий Украины, и подвергают их программам, соответствующим российской государственной политике, в частности – политической идеологической обработке и мероприятиям, соответствующим образовательным программам, разработанным для базовой военной подготовки.

О санкциях объявили по случаю встречи высокого уровня, которую совместно возглавят Евросоюз, Украина и Канада, цель которой – запланировать конкретные шаги по возвращению похищенных Россией детей в Украину и привлечению России к ответственности.

В этот же день писали, что Литва обязуется выделить более 10 млн евро на поддержку инициатив, связанных с возвращением похищенных РФ детей, психологической и медицинской реабилитацией, укреплением системы опеки и обеспечением ответственности за преступления.