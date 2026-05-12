Почему ЕС придется вернуться к использованию замороженных активов России

После победы в Венгрии партии "Тиса" Европейский Союз наконец разблокировал свой кредит в размере 90 млрд евро на поддержку Украины, положив конец месяцам политического паралича.

Однако при этом, как представляется, Брюссель отдал предпочтение быстрому решению вместо реформаторского. То есть, использованию совместного долга ЕС вместо использования замороженных активов РФ.

О том, почему использование замороженных активов России важно и для самого Евросоюза, читайте в статье кандидата наук по праву и политике ЕС в Дублинском городском университете Давиде Дженини Деньги ЕС вместо активов России: почему решение о 90 млрд стало упущенной возможностью для Европы. Далее – краткое изложение статьи.

90-миллиардный кредит для Киева, безусловно, является значительным шагом.

Это крупнейший на сегодняшний день финансовый пакет ЕС для Украины, который частично компенсирует сокращение помощи со стороны США при администрации Дональда Трампа. Он также разрушает давнее табу, нормализуя использование совместного долга ЕС для поддержки третьей страны. Вероятно, этот инструмент будет применяться и в дальнейшем.

И хотя этот беспрецедентный кредит для поддержки Украины является важной вехой, он не соответствует более широким стратегическим амбициям ЕС в отношении нее.

Вместо этого другой, предложенный Еврокомиссией "репарационный кредит" ЕС мог бы фундаментально изменить как устойчивость Украины, так и расчеты затрат России.

К сожалению, ЕС упустил такую возможность, не воспользовавшись своим самым мощным рычагом влияния: замороженными на его территории средствами России.

В геополитическом измерении "репарационный кредит" мог бы стать переломным моментом.

Он позиционировал бы ЕС как глобального лидера в инновационном финансировании войн, потенциально создав прецедент для других игроков – прежде всего США.

Еще важнее то, что он (так же, как это произошло в рамках схемы выделения Украине 90 млрд. – ЕП) создал бы ощутимое давление на Москву, напрямую увязав финансовые последствия с продолжением войны.

Несмотря на отказ ЕС использовать замороженные российские активы для текущего финансирования Украины, дискуссия об этом не утихнет.

Стоимость восстановления Украины, как ожидается, превысит 500 млрд евро.

При этом ЕС, вероятно, будет нести значительную долю расходов – как напрямую, так и опосредованно – в то время, когда бюджетные возможности ограничены, а новые собственные ресурсы остаются недостаточными.

Поэтому возвращение к вопросу использования замороженных российских суверенных активов неизбежно. Тем более что модель "репарационного кредита" остается не только прагматичной, но и справедливой.

У Украины есть все шансы стать краеугольным камнем будущей архитектуры безопасности Европы.

Обеспечение ее долгосрочной стабильности требует не только финансовой поддержки, но и стратегического видения – чего ЕС пока не продемонстрировал в полной мере.

