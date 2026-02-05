Эстония на три месяца закроет ночное движение на пунктах пропуска на границе с РФ

Из-за пограничных инцидентов со стороны России правительство Эстонии в четверг, 5 февраля, решило с 24 февраля на три месяца закрыть ночное движение на автомобильных пограничных пунктах Лухамаа и Койдула.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

В правительстве отметили, что ночное закрытие пунктов пропуска позволит направить больше ресурсов на охрану границы.

Согласно плану правительства, с 24 февраля автомобильные пограничные пункты Лухамаа и Койдула будут закрыты для всего движения в ночное время. В дневное время пункты пропуска будут открыты 12 часов.

Премьер-министр Кристен Михал отметил, что постоянные провокационные шаги России на границе нельзя оставлять без внимания.

"Поскольку Россия ведет себя на границе порой иррационально, нам необходимо высвободить ресурсы для более эффективной охраны границы. С 24 февраля мы на три месяца сократим время работы пограничных пунктов и будем закрывать их на ночь, чтобы иметь возможность внимательнее контролировать ситуацию на других участках границы", – сказал Михал.

Министр внутренних дел Игорь Таро заявил, что поведение российских пограничников постоянно требует от Департамента полиции и пограничной охраны дополнительных ресурсов и повышенного внимания.

"За счет сокращения ночных рабочих часов пограничных пунктов мы сможем более эффективно задействовать наших сотрудников там, где они наиболее необходимы", – отметил министр.

Он добавил, что пока решение вводится на три месяца, после чего ситуация будет пересмотрена и будут приняты дальнейшие меры.

Таро также подчеркнул, что сокращение объема работы пограничных пунктов на эстонско-российской границе является логичным шагом в условиях, когда количество пересечений границы заметно снизилось и, вероятно, уже не восстановится до прежнего уровня.

Напомним, 17 декабря трое российских пограничников пересекли границу с Эстонией на реке Нарва. Они пробыли на эстонской территории около 20 минут.

После этого эстонские и российские пограничники на совместной встрече в течение двух часов обсуждали этот инцидент. Российские представители утверждали, что незаконного пересечения границы не было.

А недавно правительство Эстонии решило изменить порядок пересечения государственной границы для граждан России, работающих в дипломатических и консульских учреждениях.