Глава МИД Финляндии: вместо того, чтобы раздражаться из-за риторики США, лучше вкладываться в оборону

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен подчеркивает, что на фоне критической риторики США в адрес Европы европейцам стоит сосредоточиться на инвестициях в собственную оборону.

Об этом она рассказала в интервью Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Валтонен подтвердила, что считает НАТО сильнее, чем когда-либо ранее, и объяснила свою позицию.

"Во-первых, Финляндия и Швеция внесли значительный вклад в безопасность с момента вступления в НАТО. Во-вторых, европейские государства наконец-то серьезно относятся к обороне и сдерживанию, что отражается в их военных расходах. Вклад Германии здесь особенно важен. И в-третьих, США никогда не заявляли, что выйдут из НАТО", – сказала она.

Она также считает, что требования США об усилении европейцами своей обороны оправданы.

"Одно дело – это то, что говорится публично, риторика, которая, безусловно, отличается от того, к чему мы привыкли и, возможно, ожидаем от США. Но с точки зрения содержания, требование США о большем участии Европы в вопросах безопасности вполне оправдано", – сказала Валтонен.

Она также призвала не тратить много времени, раздражаясь из-за того, что говорят или не говорят американцы.

"Я думаю, что для нас, европейцев, имеет больше смысла сосредоточиться на себе, чтобы сделать континент безопасным для наших граждан. Это означает, среди прочего, больше инвестиций в оборону. Но это также означает укрепление нашей конкурентоспособности, например, путем заключения новых соглашений о свободной торговле", – сказала министр.

СМИ сообщили в начале мая, что США предупредили Европу о задержках поставок оружия из-за исчерпания запасов.

Также сообщалось, что группа стран НАТО разрабатывает новый механизм финансирования для совместных оборонных закупок.