В итальянской Модене водитель наехал на группу пешеходов: есть раненые

В центре итальянского города Модена в субботу, 16 мая, водитель автомобиля на большой скорости врезался в толпу пешеходов, в результате чего четверо человек получили тяжелые травмы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Как отмечается, серый Citroen C3 внезапно выехал на тротуар и сначала сбил велосипедиста, а затем группу пешеходов.

Затем автомобиль продолжил движение зигзагами и в конце концов резко повернул налево, сбив женщину в зоне ограниченного движения в историческом центре города. Сообщается, что женщина получила серьезные травмы ног.

Кроме того, водитель автомобиля ударил ножом одного из прохожих, прежде чем его задержали.

В результате инцидента восемь человек получили ранения, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Троих из них реанимировали на месте, двум пострадавшим пришлось ампутировать ноги.

Подозреваемым оказался 31-летний Салим Эль-Кудри. Прокуратура предъявила ему обвинение в покушении на убийство и нанесении тяжких телесных повреждений с использованием оружия.

