В Румынии в понедельник начнутся официальные консультации по формированию правительства

Президент Румынии Никушор Дан 18 мая начнет официальные консультации с ключевыми политическими партиями по вопросу формирования нового правительства после распада проевропейской коалиции.

Официальные консультации начнутся в 9:00 утра по местному времени в президентском дворце Котрочень. На переговоры с президентом приглашены все партии, вошедшие в парламент по результатам выборов.

Глава государства будет спрашивать представителей каждой политической силы о том, как они представляют себе новую коалицию. Дан выступает за стабильное правительство большинства, чтобы избежать очередного политического кризиса.

Официальные консультации с партиями начнутся через две недели после того, как парламент Румынии поддержал вотум недоверия правительству Илии Боложана, из которого перед этим вышли семь членов Социал-демократической партии.

Напомним, Румыния вступила в политический кризис после раскола правящей коалиции. Проевропейское правительство Илие Боложана оказалось под угрозой распада после того, как 20 апреля Социал-демократическая партия Румынии проголосовала за отзыв своей поддержки премьер-министра и призвала его подать в отставку.

Инициаторы вотума недоверия обвинили Илие Боложана в "разрушении экономики, обнищании населения и мошеннической продаже государственных активов".

Президент Румынии Никушор Дан выразил уверенность, что следующий кабинет продолжит прозападный курс страны.

