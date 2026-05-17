В воскресенье в 12 населенных пунктах Молдовы проходят местные выборы – граждане выбирают мэров городов и состав местных советов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Moldpres.

Местные выборы проходят в селе Костешти и коммуне Новые Русешти Яловенского района, селе Машкауци Криуленского района, коммуне Старые Саратены Теленештского района, городе Тараклия, городе Орхей, селе Топала Чимишлийского района, селе Плоп Дондештского района и коммуне Фрумушика Флорештского района.

В селе Копчак в Гагаузии избирают новый состав местного совета.

Кроме того, в селе Хеснешений-Мари Дрокийского района и коммуне Садык Кантемирского района состоятся референдумы. Местные жители решат, отправлять ли в отставку действующих мэров.

По состоянию на 15:00 по местному времени явка составила 24,15%. Избирательные участки в этих населенных пунктах будут работать до 21:00 по кишиневскому времени.

Напомним, в прошлом месяце суд в Кишиневе удовлетворил ходатайство прокурора о применении 30-дневного ордера на арест беглого олигарха Илана Шора за незаконное финансирование партии "Альянс либералов и демократов за Европу" (ALDE).

В Молдове Илана Шора заочно приговорили к 15 годам тюрьмы по делу о краже миллиарда. В 2019 году, после ухода от власти Демократической партии, он уехал в Израиль, а сейчас находится в России.