"Не обижайте улиток": глава МИД Латвии посмеялась над темпами продвижения армии РФ в Украине

И.о. министра иностранных дел Латвии отметила, что темпы продвижения российских войск в Украине настолько мизерные, что называть их даже "улиточными" неуместно.

Как сообщает "Европейская правда", ее заявление приводит МИД Латвии.

Выступая на конференции по безопасности Lennart Meri Conference в Эстонии, глава МИД Латвии коснулась ситуации на фронте российско-украинской войны, санкций против РФ и поддержки Украины.

💬 "To say that the Russian army is moving at a snail’s pace would be an insult to snails. If a snail had started moving from Avdiivka in February 2022 and headed west, it would have reached Czechia by now, while Russia is still stuck in the Donbas. Ukraine has seized the… pic.twitter.com/hoUVDOBwnD – Latvian MFA 🇱🇻 | #StandWithUkraine 🇺🇦 (@Latvian_MFA) May 18, 2026

"Говорить, что российская армия продвигается в темпе улитки – это оскорблять улиток. Потому что если бы улитка начала ползти из Авдеевки в феврале 2022 года на запад, то сейчас уже доползла бы до Чехии – а Россия до сих пор увязла на Донбассе", – отметила Байба Браже.

"Украина перехватила инициативу. А мы должны воспользоваться этим моментом и усилить нашу поддержку", – добавила она.

На переговорах с главой МИД Эстонии на полях события они обсудили, среди прочего, необходимость усиливать "восточный фланг" НАТО и потребность в усилении санкционного давления на Россию, что будет бить по сферам, которые обеспечивают наибольшие доходы российскому бюджету.

