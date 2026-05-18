"Не обижайте улиток": глава МИД Латвии посмеялась над темпами продвижения армии РФ в Украине

Новости — Понедельник, 18 мая 2026, 12:53 — Мария Емец

И.о. министра иностранных дел Латвии отметила, что темпы продвижения российских войск в Украине настолько мизерные, что называть их даже "улиточными" неуместно.

Как сообщает "Европейская правда", ее заявление приводит МИД Латвии.

Выступая на конференции по безопасности Lennart Meri Conference в Эстонии, глава МИД Латвии коснулась ситуации на фронте российско-украинской войны, санкций против РФ и поддержки Украины.

"Говорить, что российская армия продвигается в темпе улитки – это оскорблять улиток. Потому что если бы улитка начала ползти из Авдеевки в феврале 2022 года на запад, то сейчас уже доползла бы до Чехии – а Россия до сих пор увязла на Донбассе", – отметила Байба Браже.

"Украина перехватила инициативу. А мы должны воспользоваться этим моментом и усилить нашу поддержку", – добавила она.

На переговорах с главой МИД Эстонии на полях события они обсудили, среди прочего, необходимость усиливать "восточный фланг" НАТО и потребность в усилении санкционного давления на Россию, что будет бить по сферам, которые обеспечивают наибольшие доходы российскому бюджету.

Глава разведки Эстонии заявил, что правитель РФ оказывается перед "сложным выбором" из-за текущей ситуации в войне против Украины.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предполагает, что глава Кремля начинает серьезно задумываться над тем, сколько еще сможет вести свою захватническую войну против Украины и есть ли в этом смысл.

