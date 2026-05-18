Лидер Приднестровья поблагодарил РФ за упрощенное получение гражданства для жителей региона
Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский поблагодарил главу РФ Владимира Путина за упрощение процедуры получения российского гражданства для жителей Приднестровья.
Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".
В так называемом "МИД" непризнанного региона в понедельник объявили, что Красносельский передал благодарность российским властям и лично Путину "за понимание ситуации и гуманитарно значимое решение", имея в виду упрощенное предоставление гражданства РФ жителям непризнанного Приднестровья.
Красносельский также призвал "не мешать людям сделать добровольный демократический выбор" в этом вопросе.
Напомним, после утверждения в России соответствующего указа в Кишиневе предположили, что Кремль таким образом хочет пополнить ряды российской армии для войны против Украины. Молдова в связи с этим вызвала посла России.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев будет контактировать с Кишиневом по этому поводу и что решение Москвы означает не только "поиск новых солдат".