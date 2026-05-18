Мерц призвал Иран вернуться к серьезным переговорам с США

Канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к Ирану с призывом вернуться за стол переговоров с США по вопросу прекращения боевых действий в регионе.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал на платформе X.

В своем заявлении немецкий канцлер осудил недавние удары Ирана по Объединенным Арабским Эмиратам и другим странам на Ближнем Востоке, в частности удары, направленные против ядерных объектов.

"Атаки на ядерные объекты представляют угрозу безопасности людей во всем регионе. Нельзя допустить дальнейшей эскалации насилия", – написал Мерц.

Он подчеркнул, что Иран должен вернуться к переговорам с США, открыть Ормузский пролив для судоходства и перестать угрожать соседним странам.

Ранее неофициально сообщалось, что президент США Дональд Трамп недоволен ходом переговоров с Ираном и серьезно рассматривает возможность возобновления широкомасштабных боевых действий.

12 мая Трамп выразил уверенность в том, что сможет обеспечить соглашение с Ираном на желаемых условиях "мирным или иным способом".

18 мая СМИ сообщили, что Пентагон подготовил ряд военных планов в отношении Ирана на случай, если президент США Дональд Трамп примет решение возобновить атаки.