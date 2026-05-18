Как Украине следует усилить антитабачную политику на пути в ЕС и что этому мешает

Защита людей от вреда табака и никотина – один из приоритетов в сфере здравоохранения в Евросоюзе.

Для Украины, в условиях изнурительной войны и обострения демографического кризиса, это еще более актуальный вопрос.

Наши обязательства как кандидата на вступление в ЕС в отношении антитабачной политики содержатся в Национальной программе адаптации законодательства к праву ЕС.

Украина демонстрирует прогресс в этом направлении, но он недостаточен – из-за системного противодействия.

Подробнее – в статье программного директора ОО "Жизнь" Дмитрия Купиры Меньше курить на пути в ЕС: как Украина выполняет антитабачные обязательства. Далее – краткое изложение статьи.

В Евросоюзе политику защиты здоровья от вреда табака и никотина формируют три ключевые директивы: о табачных изделиях (2014/40/ЕС), о рекламе табака (2003/33/ЕС) и о табачных акцизах (2011/64/ЕС).

Именно они служат основой для адаптации украинского антитабачного законодательства в рамках подготовки к вступлению в ЕС.

Украина должна была приступить к внедрению европейских стандартов в этой сфере еще в соответствии с Соглашением об ассоциации, вступившим в силу 1 сентября 2017 года.

Но на протяжении всего этого времени табачная индустрия системно противодействует имплементации Директивы 2014/40/ЕС, Директивы 2011/64/ЕС и ратификации Протокола о ликвидации незаконной торговли табаком. Это тормозит выполнение Украиной евроинтеграционных обязательств и одновременно усугубляет демографические и экономические потери от употребления табака и никотина.

В частности, в акцизной политике Украина отстает от вчерашнего дня.

Почти десять лет мы пытаемся достичь минимальной ставки акциза ЕС на сигареты – 90 евро за 1000 штук.

Восьмилетний план (2018–2025) должен был поэтапно приблизить ставку к этому уровню, однако девальвация гривны и экономические последствия полномасштабного вторжения РФ сделали его выполнение невозможным.

В 2025 году фактическая ставка так и не превысила отметку в 70 евро.

В начале 2025 года вступил в силу закон, который в результате вмешательства табачной индустрии отсрочил план достижения ставки в 90 евро аж до 2028 года. В результате выполнение лишь одной директивы из пакета требований к членству в ЕС займет не менее 11 лет.

Между тем Евросоюз уже находится в процессе пересмотра правил в отношении табачных акцизов. Рассматривается повышение минимальной ставки до 215 евро за 1000 сигарет, а также введение обязательных минимальных ставок на новые табачные и никотиновые изделия.

При этом средняя фактическая ставка на сигареты по странам ЕС уже сегодня составляет 211 евро.

То есть большинство государств-членов ориентируются не на минимум, а на значительно более высокие собственные показатели с целью защиты здоровья своих граждан.

Поэтому в соответствии с действующим украинским законодательством в 2028 году Украина достигнет показателя, который к тому времени будет в 2,4 раза ниже нового минимума ЕС.

Чтобы Украина была готова к вступлению в ЕС в обозримом будущем, правительству и Верховной Раде целесообразно безотлагательно пересмотреть акцизную политику в отношении табачных изделий с учетом запланированного повышения в ЕС.

Это спасет тысячи жизней украинцев, а также будет способствовать пополнению бюджета.

Действительно ли европейские антитабачные директивы эффективны в защите здоровья?

С 2012 года доля курильщиков в ЕС сократилась на 4%, а количество смертей, вызванных табаком, сократилось на 8,6%.

Важно, что больше всего курильщиков стало меньше среди молодежи в возрасте 15–24 лет – с 29% до 22%.

Снижение распространенности курения в ЕС происходит прежде всего благодаря налоговой политике, то есть высоким акцизам на табачные изделия.

40% отказов от курения вызвано именно стоимостью сигарет.

