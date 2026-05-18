Тихановская о ядерных учениях: Беларусь становится платформой для российской угрозы

Лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская заявила, что самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко своим ядерным сотрудничеством с Москвой превратил Беларусь в платформу для российской угрозы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила в своем X.

Комментируя начало российско-белорусских ядерных учений на территории Беларуси, Тихановская отметила, что это – не в интересах белорусского народа.

The Minsk regime has begun drills on the deployment of Russian nuclear weapons stationed on our land.



Belarusians do not want these weapons. Lukashenka has turned Belarus into a platform for Russia’s threats.



A free Belarus will be a source of security, not nuclear blackmail. – Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) May 18, 2026

"Белорусы не хотят этого оружия. Лукашенко превратил Беларусь в платформу для российской угрозы. А свободная Беларусь будет источником безопасности, а не ядерного шантажа", – заявила Светлана Тихановская.

Напомним, 18 мая Минобороны Беларуси объявило о начале масштабных учений по боевому применению ядерного оружия и ядерного обеспечения.

Официальный Киев назвал это опасным прецедентом и вызовом для глобальной безопасности.

В декабре 2025 года в Минске объявили о прибытии российского ракетного комплекса "Орешник".

В середине апреля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия убеждает Беларусь открыть новый фронт, вероятно, против страны НАТО.