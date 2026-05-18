Тихановская о ядерных учениях: Беларусь становится платформой для российской угрозы

Новости — Понедельник, 18 мая 2026, 16:50 — Мария Емец

Лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская заявила, что самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко своим ядерным сотрудничеством с Москвой превратил Беларусь в платформу для российской угрозы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила в своем X.

Комментируя начало российско-белорусских ядерных учений на территории Беларуси, Тихановская отметила, что это – не в интересах белорусского народа.

"Белорусы не хотят этого оружия. Лукашенко превратил Беларусь в платформу для российской угрозы. А свободная Беларусь будет источником безопасности, а не ядерного шантажа", – заявила Светлана Тихановская.

Напомним, 18 мая Минобороны Беларуси объявило о начале масштабных учений по боевому применению ядерного оружия и ядерного обеспечения.

Официальный Киев назвал это опасным прецедентом и вызовом для глобальной безопасности.

В декабре 2025 года в Минске объявили о прибытии российского ракетного комплекса "Орешник".

В середине апреля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия убеждает Беларусь открыть новый фронт, вероятно, против страны НАТО.

