Венгрия отменила незаконные решения в отношении инкассаторов украинского Ощадбанка

Венгрия отменила решения о депортации и трехлетнем запрете на въезд и пребывание на территории Шенгенской зоны в отношении всех семи сотрудников Ощадбанка, задержанных венгерскими силовиками в марте в Будапеште.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в пресс-службе Ощадбанка.

Решение приняла Генеральная дирекция полиции по делам иностранцев Венгрии на основании сообщения компетентного органа по вопросам конституционной защиты. В нем речь шла об отзыве предыдущих выводов о том, что украинские инкассаторы якобы представляют угрозу национальной безопасности Венгрии.

Отмечается, что соответствующее сообщение поступило уже после обжалования соответствующих решений в судебном порядке. Венгерская сторона не стала дожидаться завершения рассмотрения и самостоятельно отменила введенные ограничения.

Кроме того, Венгрия постановила немедленно удалить соответствующие записи из государственных реестров.

Напомним, в начале марта Национальный банк Украины сообщил, что власти Венгрии задержали украинских инкассаторов и крупную сумму валюты.

Конвой украинских инкассаторов перевозил из австрийского Raiffeisen Bank в украинский Ощадбанк наличные деньги и золото на сумму около $80 млн.

Впоследствии Венгрия отпустила украинских инкассаторов и приняла закон об изъятии валюты и ценностей из инкассаторских автомобилей Ощадбанка.

6 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что венгерская сторона вернула деньги и ценности Ощадбанка, которые были захвачены в Будапеште в марте.

В то же время глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что Киев будет требовать компенсации за причиненный физический и моральный ущерб имуществу и сотрудникам Ощадбанка.