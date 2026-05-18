В ЕС хотят останавливать помощь для стран, поддерживающих Россию и Иран

Европейский Союз может ввести правило, чтобы развивающиеся страны, которые поддерживают соперников ЕС, таких как Иран или Россия, не получали помощь от Евросоюза.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, ее цитирует Euractiv.

Выступая накануне встречи министров по вопросам развития в Брюсселе, Каллас отметила, что в эпоху усиления геополитической конкуренции и конфликтов Евросоюз должен стать "более стратегическим" в подходе к финансированию внешней помощи.

"Если партнер поддерживает Россию или Иран, то должна быть гибкость, чтобы мы могли пересмотреть наше сотрудничество в этом случае", – сказала она.

Каллас не уточнила, как именно такая новая гибкость будет воплощена в политике.

"Это очень деликатный баланс... не отказываться от всего, но и помнить, что Европа имеет свои интересы. Если мы имеем проекты для поддержки стран, а на самом деле они помогают нашим конкурентам, то мы также должны подумать, как мы можем на это смотреть", – сказала она.

Ее замечания прозвучали на фоне того, как руководство ЕС разрабатывает будущую геополитическую инвестиционную стратегию блока на сумму 300 млрд евро в рамках следующего семилетнего бюджета ЕС.

Йозеф Сикела, комиссар ЕС по вопросам развития, заявил, что европейское преимущество должно быть заложено в будущую помощь ЕС в целях развития. "В мире, где инвестиции, инфраструктура и цепи поставок стали инструментом власти, внешняя политика не может быть сентиментальной", – сказал он в понедельник.

Как сообщалось, Каллас также считает, что Россия сейчас в недостаточно сильной позиции в войне с Украиной, поэтому ее надо подтолкнуть за стол переговоров, и сделать это может, в частности, Китай.

Также Каллас выразила убеждение, что администрации США не нравится Европейский Союз, потому что блок действует совместно и скоординировано.