Стармер заверил, что не планирует уходить с поста премьера, несмотря на давление

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не собирается покидать свой пост из-за внутрипартийного давления после поражения на местных выборах.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил журналистам в Лондоне, передает Sky News.

На вопрос о том, действительно ли его премьерство подходит к концу, Стармер ответил, что не собирается уходить и у него еще много работы на своей должности.

"Я уже говорил, не знаю сколько раз, что не собираюсь уходить. Я твердо убежден, что должен служить людям, которые избрали меня на эту должность", – ответил глава британского правительства.

Стармер также заявил, что намерен бороться за пост премьера на следующих всеобщих выборах.

Премьер признал вызовы, которые встали перед его партией после местных выборов в Великобритании, состоявшихся 7 мая. В то же время он заверил, что не будет поддаваться внутрипартийному давлению и не будет объявлять свой "график отставки".

"Конечно, я осознаю, что после результатов местных выборов, выборов в Уэльсе и Шотландии также, первоочередной задачей, очевидно, является изменение ситуации и убеждение, что мое внимание сосредоточено на правильном месте", – заявил Стармер.

Стоит напомнить, что бывший министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг в субботу, 16 мая, заявил, что будет бороться за пост лидера Лейбористской партии и премьер-министра в случае объявления внутрипартийной борьбы.

Заявление Стритинга прозвучало через несколько дней после того, как он ушел в отставку из правительства и публично призвал Стармера определить четкие сроки своего ухода от власти.

