Глава правительства Латвии рассказала о помощи в сбивании, предположительно, украинского дрона в Эстонии

Исполняющая обязанности премьер-министра Латвии Эвика Силиня сообщила, что Латвия совместно с Румынией помогла обезвредить беспилотник в Эстонии, который, вероятно, был украинским.

Об этом она написала во вторник в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

Силиня отметила, что во вторник, 19 мая, Центр управления и отчетности Военно-воздушных сил Латвии координировал операцию по нейтрализации дрона в Эстонии.

"Латвия совместно с Румынией помогла обезвредить беспилотник в Эстонии… Перехват осуществили румынские истребители F-16, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства над Балтикой", – написала Силиня.

Она поблагодарила латвийские ВВС за профессиональную работу.

"Эта операция демонстрирует готовность союзников тесно сотрудничать и быстро реагировать на угрозы безопасности в нашем регионе", – добавила Силиня.

19 мая в Эстонии сбили с истребителя, вероятно, украинский ударный дрон, из-за которого в части страны объявили воздушную тревогу.

В МИД Украины заявили, что Россия продолжает перенаправлять украинские беспилотники в сторону стран Балтии, используя средства радиоэлектронной борьбы. Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий отметил, что Украина приносит извинения Эстонии и всем балтийским друзьям за такие непреднамеренные инциденты.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна после инцидента со сбиванием, вероятно, украинского дрона, заявил, что Украина имеет полное право атаковать цели на территории России.