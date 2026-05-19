В НАТО заверили, что закупка оружия в США для Украины в рамках PURL идет "в полном объеме"

Закупка для Украины американского оружия и боеприпасов в рамках механизма PURL (Перечень приоритетных потребностей Украины), включая ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны, продолжается.



Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.



Генерал НАТО подчеркнул, что Украина получит обещанные американские ракеты-перехватчики в рамках PURL.



"Что касается PURL, я хочу вас заверить, что все, за что заплатили союзники, поступает, включая перехватчики противовоздушной обороны, в которых украинцы так срочно нуждаются", – заявил Гринкевич.

Он подчеркнул, что "Украина нуждается в постоянной и предсказуемой поддержке от союзников".



По его словам, именно поэтому поддержка Украины через Приоритетный перечень потребностей Украины (Prioritised Ukraine Requirements List, или PURL), и любые другие средства "остается критически важной".

"Инвестируя в Украину, мы не только защищаем ее население, обороняем ее критическую инфраструктуру и поддерживаем ее борьбу, это также является инвестицией в европейскую безопасность", – подчеркнул Алексус Гринкевич.



Как сообщала "Европейская правда", заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква рассказал, что к программе PURL, в рамках которой страны-партнеры оплачивают американское оружие для Украины, в настоящее время привлечено почти 5,5 млрд долларов.



Ранее сообщалось, что союзники в Европе все больше обеспокоены будущим программы PURL, в рамках которой страны-члены НАТО покупают оружие американского производства для Украины.



Эти обеспокоенности появились на фоне того, как война в Иране истощает американские запасы. В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Украина и в дальнейшем продолжит получать оплаченное партнерами американское оружие, несмотря на фактор войны на Ближнем Востоке.



Также он оптимистично настроен относительно того, что партнеры Украины и в дальнейшем находить необходимые суммы для финансирования закупки американского оружия через инициативу PURL.