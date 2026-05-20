СМИ: один из топ-дипломатов Британии в США резко ушел в отставку на фоне расследования

Заместитель посла Великобритании в Вашингтоне Джеймс Роско внезапно покинул свой пост на фоне расследования об утечке информации, которая обсуждалась на Совете национальной безопасности.

Об этом Politico сообщили ознакомленные собеседники, передает "Европейская правда".

Как отмечается, Роско – один из самых высоких по рангу британских дипломатов. Именно он руководил недавним визитом короля Чарльза III в США. Также он исполнял обязанности временного посла после увольнения Питера Мендельсона – скандального британского политика, который опозорился своими связями с осужденным за сексуальные преступления американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Сотрудникам посольства во вторник, 19 мая, сообщили, что он уходит с должности, не предоставив никаких объяснений.

Впрочем, двое осведомленных собеседников утверждают, что Роско допрашивали в рамках расследования утечки деталей с заседания Совета национальной безопасности по войне в Иране.

Еще один собеседник – британский чиновник – дал этому делу характеристику "чрезвычайно серьезного".

Стоит заметить, что уход Роско происходит незадолго до очередного потенциально компрометирующего обнародования документов, связанных с периодом пребывания Мендельсона на посту главного посланника в США, и наносит очередной удар по уже поврежденной репутации британской дипломатической службы.

Новая волна политического скандала в отношении Мендельсона вспыхнула в Британии после того, как стало известно, что он перед своим назначением на должность не прошел проверку на безопасность, однако чиновники Министерства иностранных дел не сообщили об этом правительству.

Кроме того, экс-заместитель министра иностранных дел Олли Роббинс заявил, что процесс проверки Мендельсона происходил в условиях "постоянного давления" со стороны офиса Стармера, где стремились, чтобы тот занял должность как можно скорее.

Палата общин Великобритании тогда рассматривала возможность начать расследование против Стармера, впрочем, позже большинством голосов отклонила предложение.

Подробнее на эту тему – в статье "Черный лебедь" для Стармера: приведет ли дело Эпштейна к отставке премьера Британии.