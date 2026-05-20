Сибига прибыл с визитом в Швецию

Новости — Среда, 20 мая 2026, 13:11 — Мария Емец

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 20 мая начал визит в Швецию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в своем X.

Сибига сообщил, что начал визит со встречи со шведской коллегой Марией Стенергард, после которой будут ряд других встреч. 

"Мы сосредоточимся на выполнении договоренностей, достигнутых нашими лидерами, на нашем сильном сотрудничестве в оборонной сфере и евроинтеграции Украины", – рассказал министр иностранных дел Украины.

"Также обсудим мирные усилия, роль Европы и необходимость продолжать давление на Россию, чтобы заставить ее завершить эту войну", – добавил он.

На следующий день, 21 мая, Сибига примет участие в неформальной встрече Совета Украина-НАТО в Хельсингборге.

Напомним, в начале мая министр обороны Швеции заявил о прогрессе по поставкам Украине шведских истребителей Gripen.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина рассчитывает на начало подготовки украинских пилотов на Gripen уже в этом году.

