Сибига прибыл с визитом в Швецию
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 20 мая начал визит в Швецию.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в своем X.
Сибига сообщил, что начал визит со встречи со шведской коллегой Марией Стенергард, после которой будут ряд других встреч.
Began my visit to Sweden by meeting with @MariaStenergard 🇺🇦🇸🇪.
I look forward to our productive talks today and important events. We will focus on the implementation of agreements reached by our leaders, our strong defense cooperation, and Ukraine’s EU accession.
We will also… pic.twitter.com/Z92Tsuf34z– Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 20, 2026
"Мы сосредоточимся на выполнении договоренностей, достигнутых нашими лидерами, на нашем сильном сотрудничестве в оборонной сфере и евроинтеграции Украины", – рассказал министр иностранных дел Украины.
"Также обсудим мирные усилия, роль Европы и необходимость продолжать давление на Россию, чтобы заставить ее завершить эту войну", – добавил он.
На следующий день, 21 мая, Сибига примет участие в неформальной встрече Совета Украина-НАТО в Хельсингборге.
Напомним, в начале мая министр обороны Швеции заявил о прогрессе по поставкам Украине шведских истребителей Gripen.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина рассчитывает на начало подготовки украинских пилотов на Gripen уже в этом году.