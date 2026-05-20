Рютте прокомментировал инцидент со сбитием дрона в Эстонии

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал инцидент в Эстонии, когда румынский истребитель в эстонском воздушном пространстве сбил ударный дрон.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Рютте сказал во время пресс-конференции в Брюсселе.

Рютте отметил, что дрон, который сбили в эстонском воздушном пространстве, был украинским. В то же время он подчеркнул, что этого беспилотника не было бы там, если бы не российская агрессия.

"Главное, что системы противовоздушной обороны НАТО в очередной раз продемонстрировали свою эффективность, и мы будем продолжать совершенствовать наши возможности по отражению любой угрозы нашей территории или нашему народу", – подчеркнул генсек НАТО.

При этом он добавил, что в НАТО планировали и готовились к такому сценарию.

Рютте также отказался более подробно говорить об инциденте, отметив лишь, что это конфиденциальная информация.

В тот день румынский истребитель в воздушном пространстве Эстонии сбил ударный дрон, из-за которого в части страны объявили воздушную тревогу – это первый случай сбития БпЛА над территорией страны.

В НАТО одобрительно оценили сбитие беспилотника, нарушившего воздушное пространство Эстонии 19 мая.