В Латвии второй день подряд предупреждают о риске угрозы с воздуха

В Краславском, Лудзенском и Резекненском районах Латвии в среду утром объявлено о возможной угрозе в воздушном пространстве.

Об этом говорится в заявлении Национальных вооруженных сил Латвии, сообщает "Европейская правда".

Как отметили латвийские военные, они совместно с союзниками по НАТО постоянно осуществляют мониторинг воздушного пространства, чтобы обеспечить возможность немедленно реагировать на потенциальную угрозу.

"Мы усилили потенциал противовоздушной обороны на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения", – отметили в латвийских вооруженных силах.

В заявлении отмечается, что пока продолжается российская агрессия в Украине, возможны повторения случаев, когда иностранный беспилотный летательный аппарат влетает в воздушное пространство Латвии или приближается к нему.

Позже в НВС Латвии объявили, что угроза миновала.

Напомним, 19 мая в ряде районов Латвии также объявляли тревогу из-за появления дрона в воздушном пространстве.

В тот же день румынский истребитель в воздушном пространстве Эстонии сбил ударный дрон, из-за которого в части страны объявили воздушную тревогу – это первый случай сбития БпЛА над территорией страны.

В НАТО одобрительно оценили сбитие беспилотника, который нарушил воздушное пространство Эстонии 19 мая.