Почему антикоррупционная политика Кабмина может затормозить продвижение Украины в ЕС

Украинские власти вступают в новый конфликт с Европой, касающийся борьбы с коррупцией.

В обновленной Антикоррупционной стратегии Украины на 2026-30 годы правительство предлагает исключить принципиальные положения о независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и конкурсах на топ-должности.

Эти предложения противоречат собственным обязательствам правительства, прописанным в так называемом "плане Качки-Коса". А также – "бенчмаркам" ЕС, то есть списку критериев, которые Украина должна выполнить на пути к вступлению.

Подробнее – в важной статье редакторов "Европейской правды" Анатолия Марциновского и Сергея Сидоренко Стратегия отката? Как Кабмин вычеркнул европейские обязательства из плана действий на 5 лет.

В июле 2025 года власть открыто атаковала Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), что вызвало протесты в Украине и огромные проблемы в отношениях Киева с международными партнерами. Порожденное этими событиями недоверие к искренности антикоррупционных лозунгов украинской власти не угасло до сих пор – но теперь оно может разгореться с новой силой.

Чтобы решить проблему недоверия к Украине, Брюссель предложил креативный ход – одобрение так называемого "плана Качки-Коса" с десятью пунктами, которые Киев пообещал реализовать до конца 2026 года. Среди них – обязательства по укреплению независимости НАБУ и САП, расширению их юрисдикции на "все должности с высоким уровнем риска на основе имеющейся независимой оценки" и т. д.

Еще один ключевой документ – так называемые бенчмарки ЕС, то есть индикаторы, по которым государства-члены ЕС будут оценивать, выполняет ли Украина требования для вступления в ЕС. В них также говорится об институциональном укреплении антикоррупционных органов.

Там есть прямое требование предоставить Специализированной антикоррупционной прокуратуре право возбуждать уголовные производства против нардепов без предварительного одобрения генпрокурором.

Но правительство отказалось выполнять обязательный критерий вступления в ЕС.

В правительственном законопроекте об Антикоррупционной стратегии Украины на 2026–2030 годы, поданном в Верховную Раду 15 мая, нет пункта об этом.

Также в документе нет упоминания о конкурсах на должности руководителей Государственного бюро расследований (ГБР) и Нацполиции.

Из стратегии полностью исключили признание государством политизированности процедуры назначения и увольнения генпрокурора, а также предложенные пути решения этой проблемы.

Из изменений, которые правительство внесло в антикоррупционную стратегию, складывается впечатление, что страх перед конкурсами на ключевые руководящие должности является постоянной фобией власти.

Кроме того, предложен ряд изменений за пределами антикоррупционной инфраструктуры.

Правительство, например, не упомянуло о наличии проблемы "ручного управления" при назначении налоговых проверок.

Почему правительство подало именно такой законопроект? Ответ на этот вопрос остается открытым.

Как и ответ на вопрос о том, хватит ли у парламента смелости сохранить движение Украины по пути европейской интеграции и принять тот проект, который соответствует требованиям ЕС. Речь идет о проекте Антикоррупционной стратегии, разработанном НАПК при участии экспертов, который ранее, 13 мая, зарегистрировала в Верховной Раде председатель антикоррупционного парламентского комитета Анастасия Радина ("Слуга народа").

В конце концов это все равно придется сделать. Конечно, если Украина захочет сохранить европейский вектор развития.

