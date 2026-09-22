Правительство Молдовы одобрило введение ЧП в энергетике

Правительство Молдовы на заседании 22 сентября одобрило введение чрезвычайного положения в энергетическом и гидрологическом секторах сроком на 60 дней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Как отмечается, во вторник представители правительства огласят свое решение в парламенте, и именно депутаты будут решать вопрос о введении чрезвычайного положения в стране.

В начале заседания генеральный директор Национального центра управления кризисами Сергей Дьякону рассказал об уязвимости ситуации в энергетике.

Дьякону отметил, что в стране наблюдается серьезный гидрологический дефицит на Днестре и Пруте. Низкий уровень воды может повлиять на водосборные мощности и, следовательно, на снабжение населения питьевой водой.

"Введение чрезвычайного положения позволит, когда того потребует ситуация, принять временные меры для поддержания запасов и импорта энергоносителей и топлива, защитить потребителей и критическую инфраструктуру, обеспечить бесперебойность водоснабжения и энергоснабжения", – сказал он.

В свою очередь министр энергетики Дорин Жунгиету отметил, что оценки его ведомства указывают на серьезный риск повышения тарифов, которые будут платить потребители в ближайшее время. Это повышение может быть значительным и окажет давление на семейные бюджеты.

В итоге министры одобрили введение чрезвычайного положения в энергетическом и гидрологическом секторах.

Во вторник после обеда представители правительства обратятся к парламенту с просьбой объявить в стране чрезвычайное положение. Для этого парламент соберется на экстренное заседание.

Напомним, весной Молдова вводила чрезвычайное положение в энергетике после того, как атаки России на украинскую энергосистему привели к повреждению линии электропередачи "Исакча – Вулканешты" – ключевого канала импорта электроэнергии из Румынии.

Летом проблемой для Молдовы стали проблемы с выработкой электроэнергии в соседней Румынии из-за критического обмеления Дуная, а также обмеления Днестра, который является основным источником водоснабжения для страны.