Вэнс высказался о ситуации с контингентом США в Польше

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что развертывание американских войск в Польше отложено, но добавил, что неправильно утверждать, что контингент выводят из Европы.

Заявление американского вице-президента приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Информация о возможной отмене планов по размещению 4 тысяч военнослужащих в Польше вызвали резкую критику со стороны американских законодателей, обеспокоенных тем, что президент США Дональд Трамп может отказаться от поддержки европейских союзников.

Вэнс на брифинге в Белом доме заявил, что США хотят побудить Европу "взять на себя больше ответственности" за общую оборону.

"Мы не говорим о выводе всех американских войск из Европы. Мы говорим о перераспределении некоторых ресурсов таким образом, чтобы максимально укрепить безопасность США. Я не думаю, что это плохо для Европы", – сказал он.

По словам вице-президента, о сокращении американского контингента в Польше речь не идет.

"Мы не сократили численность войск в Польше на 4 тысячи человек. Мы лишь отложили развертывание войск, которые должны были отправиться в Польшу; это не сокращение, а просто стандартная задержка в ротации, что иногда случается в таких ситуациях", – отметил Вэнс.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что его правительство попытается повлиять на решение Пентагона отменить размещение американских военных на территории Польши.

Заместители министра обороны Польши Цезарий Томчик и Павел Залевский на этой неделе посещают Соединенные Штаты для переговоров по отмене Пентагоном размещения дополнительных американских войск в стране.

Тем временем стало известно, что США сокращают численность размещенных в Европе бригад до трех.