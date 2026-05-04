Бабиш обсудил с генсеком НАТО увеличение оборонных расходов Чехии

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обсудил вопрос увеличения расходов на оборону с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом он рассказал журналистам перед саммитом Европейского политического сообщества, цитирует Radio Prague International, пишет "Европейская правда".

Бабиш заявил, что чешское правительство уделяет этому вопросу особое внимание. Он отметил, что с оптимизмом смотрит на увеличение расходов на оборону.

"Мы, конечно, сделаем это нашим приоритетом, потому что это вызов. Когда кто-то бросает мне вызов, я берусь за дело", – заявил он.

В частности, Бабиш упомянул, что на прошлой неделе он объявил о назначении Якуба Ландовского, бывшего посла Чехии в НАТО, представителем правительства по вопросам выполнения обязательств перед Альянсом.

По словам премьер-министра, правительство надеется, что это поможет выполнить обязательства перед НАТО, а именно тратить на оборону не менее 2% от ВВП.

"Я рад, что мой коллега Ландовский согласился на эту должность, ведь он знает внутренние механизмы работы НАТО", – добавил Бабиш.

Ранее Бабиш признал, что страна в этом году не выполнит свое обязательство перед НАТО по выделению 2% валового внутреннего продукта на оборону.

Напомним, президент Чехии Петр Павел и правительство спорят о политике расходов на оборону. Павел неоднократно критиковал запланированный объем расходов на оборону Чехии, с которым она может оказаться среди аутсайдеров в НАТО.

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер раскритиковал решение Чехии по расходам на оборону, которые не достигают даже предыдущей цели в 2% ВВП.

Подробно на эту тему – в статье Чехия против НАТО. Как правительство Бабиша идет на конфликт с Трампом из-за расходов на оборону.