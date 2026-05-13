Писториус побывал в нескольких военных штабах на передовой

Министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Михаил Федоров посетили прифронтовые регионы и наведались к военным вблизи линии боевых действий.

Об этом сообщил в среду Федоров, пишет "Европейская правда".

"Побывали в нескольких военных штабах на передовой. Военные показали оперативную ситуацию на фронте, как работают с системой DELTA, планируют штурмовые операции, уничтожают логистику врага, ведут разведку и координируют различные типы дронов в единой системе управления боем", – рассказал Федоров.

Он добавил, что вместе с Писториусом из прифронтовой командировки они приняли участие онлайн в заседании министров обороны ЕС под председательством Каи Каллас.

"Именно здесь месседж о необходимости продолжать поддержку Украины и обеспечивать гибкость европейского кредита для закрытия наиболее приоритетных запросов фронта звучал особенно четко", – подчеркнул Федоров.

Германия, подчеркнул он, активно поддерживает Украину в технологической войне. Она профинансировала более $1 млрд на развитие deep strike и mid strike-возможностей.

"Отдельно хочу отметить помощь дроново-штурмовым подразделениям. Германия стала первой страной, которая поддержала это инновационное направление", – подчеркнул Федоров.

Он поблагодарил Германию и лично Писториуса за эти два дня работы в Украине и за готовность видеть реальность войны собственными глазами.

Писториус в ходе своего визита в Украину также посетил позиции одного из подразделений противовоздушной обороны.

Также во время визита Писториус вместе с министром энергетики Денисом Шмыгалем посетил поврежденную массированными российскими ударами ТЭЦ-5 в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита Писториуса заявил, что Киев и Берлин работают над шестью проектами совместного производства оружия.