Экс-премьер Британии Джонсон съездил на позиции в Запорожской области и написал репортаж

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который занимал эту должность в первые месяцы полномасштабной войны, опубликовал репортаж из своей поездки под линию фронта в Запорожье.

Как сообщает "Европейская правда", авторская колонка Джонсона вышла в Daily Mail.

Джонсон съездил на позиции 65-й бригады, выполняющей задачи в районе Гуляйполя, и написал репортаж о фронтовых реалиях военных и гражданских украинцев, также критикуя страны Запада за все еще недостаточную помощь Украине.

Он отметил, что выбрал именно этот участок фронта для своей цели, поскольку Путин явно имеет планы на Запорожье – областной центр и важный промышленный город – которые пока не смог реализовать.

В колонке Джонсон в кинематографическом стиле, с большим количеством визуальных деталей, описывает, как выглядят и как живут прифронтовые поселки под ежедневными ударами, как люди все еще держат магазины и кафе рядом с руинами, как выглядят дороги под десятками километров сеток, натянутых для защиты от мелких вражеских беспилотников, как их группа ездит с "Чуйкой", чтобы заблаговременно увидеть угрозу и иметь шанс выскочить из машины.

"Приветствую в месте, которое называют "киллзоной" – и среди войны, которую – есть такая опасность– Запад может забыть. И помните, что это конфликт, где очень очевидно, кто прав и неправ, где невинный демократический европейский народ пытается отбиться от автократического режима", – пишет экс-премьер.

О войне на Ближнем Востоке Джонсон отмечает, что нужно "наконец осознать, что это два фронта одной и той же войны", что Путин и иранский КСИР являются двумя сторонами одной медали (здесь Джонсон прибегает к более грубому сравнению).

Джонсон критикует американские требования к Украине сдать без боя территорию Донецкой области – приводя в качестве контраргумента историю сопровождающей их девушки-пресс-офицера, которая сама из Краматорска и пошла в армию для того, чтобы что-то сделать для защиты своего города.

"Ничто и никто не принудит ее к компромиссам с Путиным. Российский лидер должен был бы встретиться с ней и услышать, что она говорит. Так же, как и Стармер, и как Трамп", – отмечает экс-премьер Британии.

"Реальный вопрос не о том, сможет ли Путин захватить всю Украину – потому что он не может. А о том, делаем ли мы достаточно, чтобы помочь украинцам отбиться от него и посадить за стол переговоров. А если судить по тому, что я увидел, ответ – нет. Мы и близко не делаем достаточно", – пишет он.

"Нет смысла только обвинять Трампа, США за нежелание дать "Томагавки". Британия имеет собственное дальнобойное оружие, и Германия тоже. Нет смысла для европейцев только обвинять Трампа, когда мы коллективно сидим на сотнях миллиардов замороженных денег Путина – которые конечно нужно разморозить и использовать для помощи Украине", – призывает Джонсон.

Он пишет о своих впечатлениях, что хотя из общения видит уровень усталости украинцев, но после этих 48 часов под фронтом "более чем когда-либо убежден, что однажды они отобьются от оркоподобных путинских войск, и эта замечательная страна будет свободной".

"Украинцы могут победить – и победят. Но наши промедления и нерешительность продолжают приводить к огромным человеческим страданиям. Мы правильно говорим, что украинцы сражаются за всех нас – так какого черта мы до сих пор не даем им достаточной поддержки?" – заключает он.

На четвертую годовщину полномасштабной войны Джонсон говорил, что пока не видит шанса закончить российско-украинскую войну.

