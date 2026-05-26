СМИ: ЕС по-прежнему расколот в вопросе назначения переговорщика с Россией

Призывы назначить европейского представителя для прямого диалога с РФ становятся все громче на фоне снижения роли США как посредника между Украиной и Россией, но страны ЕС глубоко расколоты в вопросе, является ли это хорошей идеей.

Высокопоставленные чиновники из стран, близких к Украине, выступают против идеи назначения европейского посланника для переговоров о мире между Россией и Украиной, аргументируя это тем, что Владимир Путин не относится серьезно к вопросу прекращения огня.

По их мнению, назначение посланника может подорвать усилия по оказанию давления на Россию с помощью санкций.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в рамках конференции GLOBSEC в Праге, что Европе следует проявлять осторожность в стремлении вести переговоры с Россией.

"Мы не хотим, чтобы Украина воспринимала нас как людей, которые давят на нее, чтобы она пошла на компромиссы", – сказал Сикорский.

Главы МИД Эстонии и Литвы поддержали эту позицию на выходных, предупредив о потенциальной "ловушке" от Путина, направленной на затягивание переговоров и получение уступок.

Министры иностранных дел ЕС должны обсудить вопрос прямого диалога с Россией на неформальной встрече в конце этой недели, причем главная дипломатка ЕС Кая Каллас также выразила скептицизм по поводу этой идеи.

Несмотря на разногласия, это не помешало сторонникам прямых переговоров предлагать кандидатуры. Среди потенциальных кандидатов – бывшая канцлер Германии Ангела Меркель, экс-глава ЕЦБ Марио Драги, президент Финляндии Александр Стубб, глава Евросовета Антониу Кошта, бывший президент Финляндии Саули Ниинистё и экс-председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Стубб подтвердил свою заинтересованность в этой должности в течение выходных, но отметил, что выдвинет свою кандидатуру только по просьбе лидеров ЕС и после достижения договоренности о прочном перемирии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что президент РФ Владимир Путин может пытаться втянуть Европу в переговоры по войне в Украине, поскольку видит в этом выгоду для себя.