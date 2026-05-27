Турецкая полиция водометами разгоняла протест после отстранения судом лидера оппозиции

Спецподразделения полиции в Турции применили во вторник слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать митинг, организованный отстраненным лидером главной оппозиционной партии Озгюром Озелем через несколько дней после решения суда.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство AFP.

Озель созвал митинг в Измире, когда Турция готовилась к четырехдневному празднику Ид аль-Фитр, который начинается в среду.

Накануне митинга губернатор Измира приказал закрыть центральную площадь города, развернув большое количество полиции с водометами, которая пыталась разогнать толпу.

Тысячи демонстрантов, скандировавших лозунги, махали флагами, когда Озель обратился к толпе с крыши автобуса. Он призвал другого оппозиционного политика Кемаля Киличдароглу немедленно согласиться на проведение съезда партии, чтобы члены могли избрать своего лидера.

Он заявил, что отстранение судом избранного руководства Республиканской народной партии (CHP) "не является внутренним делом партии".

"Тот, кто так считает, обманывает народ... это дело между народом и Эрдоганом. Вопрос заключается в том, чтобы остановить партию, которая движется к абсолютной власти", – сказал Озель.

21 мая суд в Турции отменил результаты съезда CHP 2023 года и таким образом аннулировал избрание Озгюра Озеля председателем ключевой оппозиционной партии.

22 мая суд Анкары отклонил апелляцию CHP на решение об отстранении Озеля с должности.

24 мая в Анкаре вспыхнули столкновения после того, как власти Турции приказали полиции выселить руководство Республиканской народной партии из их штаб-квартиры.