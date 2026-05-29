За время войны в Украине в Румынии 47 раз находили обломки дронов

С начала полномасштабной войны России против Украины на территории Румынии 47 раз находили обломки беспилотников.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Минобороны Румынии, выдержки из которого приводит Digi 24.

По данным румынского ведомства, с начала полномасштабной войны на территории Украины вблизи границы с Румынией было зафиксировано более 90 обстрелов.

"В 28 случаях сообщалось о проникновении российских беспилотников в национальное воздушное пространство (последний – 29 мая). В 47 случаях фрагменты беспилотников были обнаружены на территории Румынии", – говорится в заявлении.

Только в этом году вблизи границы было зафиксировано 32 атаки, в 23 случаях – поднята в воздух авиация, 15 раз было зафиксировано несанкционированное проникновение дронов в национальное пространство, а в 12 случаях фрагменты беспилотников были обнаружены на территории Румынии.

До сих пор Румыния не сообщала о сбивании хотя бы одного российского дрона в своём воздушном пространстве.

В ночь на 29 мая, во время российской атаки на Украину, дрон врезался в 10-этажный дом в румынском городе Галац, двое человек были госпитализированы.

Ночью 19 мая в Румынии объявили воздушную тревогу в районах у границы с Украиной и подняли авиацию в связи с очередными российскими ударами по украинским портам на Дунае.