Румыния заявила, что дрон РФ врезался в многоэтажный дом в Галаце, есть пострадавшие

В ночь на 29 мая, во время российской атаки на Украину, дрон врезался в 10-этажный дом в румынском городе Галац, расположенном рядом с Измаильским районом Одесской области.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщили в Минобороны Румынии.

Это первый случай, когда российский дрон повредил жилой дом в стране-члене НАТО, и первый раз, когда в результате атаки есть пострадавшие. Жилая застройка Галаца расположена в 13 км от границы с Украиной.

"В ночь с 28 на 29 мая Российская Федерация возобновила атаки беспилотников на гражданские и инфраструктурные объекты в Украине, вблизи речной границы с Румынией. Беспилотник вошел в воздушное пространство Румынии, его отслеживали радиолокационные системы вплоть до южной части муниципалитета Галац, и врезался в крышу жилого дома, в результате чего возник пожар", – говорится в сообщении Минобороны Румынии от 29 июня.

фото: Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям Румынии

Согласно сообщению, ночью радиолокационные системы Министерства национальной обороны обнаружили беспилотники, летевшие вблизи воздушного пространства Румынии. Два самолета F-16 взлетели в 01:19 с 86-й авиабазы в Фетешти, там их поддерживали вертолеты IAR 330 SOCAT ВВС Румынии.

Пилоты имели разрешение на поражение целей в течение всего периода воздушной тревоги. Жители уездов Тулча, Галац и Брэила были проинформированы об угрозе сообщением RO-Alert.

Румынское агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что в результате падения дрона в квартире на 10-м этаже произошел взрыв и пожар. Двое человек получили ранения и были доставлены в больницу. Еще двое перенесли панические атаки. 70 человек были эвакуированы.

После предварительного осмотра специалисты сообщают, что на месте взорвался весь боевой заряд дрона. Пожар потушили вскоре после инцидента.

Полиция Галаца сообщает, что до завершения расследования в районе падения дрона ограничено движение транспорта.

Как известно, за годы полномасштабной войны российские беспилотники типа "Шахед" многократно падали на румынском берегу Дуная или нарушали воздушное пространство страны.

После первых случаев для приграничных районов над Дунаем начали объявлять воздушную тревогу, впоследствии рутинной процедурой стало также поднятие авиации.

Напомним, ночью 19 мая в Румынии объявляли воздушную тревогу в районах у границы с Украиной и поднимали авиацию в связи с очередными российскими ударами по украинским портам на Дунае.