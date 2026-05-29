Венгрия отреагировала на попадание "Шахеда" по румынскому городу

Новости — Пятница, 29 мая 2026, 10:38 — Мария Емец

Венгрия осудила первый случай попадания российского ударного беспилотника в жилой дом в Румынии.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление опубликовала в своем X глава МИД Анита Орбан.

Анита Орбан отметила, что инцидент в Румынии в результате российской атаки в очередной раз подчеркивает важность единства, силы и сдерживания для Европы и НАТО. 

"Венгрия решительно осуждает любые атаки, создающие угрозы для гражданских и нарушающие границы и воздушное пространство суверенных стран-членов ЕС и НАТО. Выражаем солидарность с Румынией, желаем раненым скорейшего восстановления и поддерживаем полное расследование инцидента", – заявила глава МИД Венгрии.

В ночь на 29 мая, во время российской атаки по югу Украины, дрон врезался в 10-этажный дом в румынском городе Галац, расположенном рядом с Измаильским районом Одесской области. Из-за попадания возник пожар, пострадали два человека.

Это первый случай, когда попадание российских дронов на территорию Румынии – которых за время полномасштабной войны было десятки – привело к таким серьезным последствиям.

Румынские военные объяснили, что не успели сбить беспилотник из-за нехватки времени на реагирование и ряда ограничений в условиях мирного времени.

В МИД Румынии назвали инцидент "серьезной и безответственной эскалацией" со стороны России. Румыния видит основания активировать "консультационную" 4-ю статью Североатлантического договора.

