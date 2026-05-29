Венгрия отреагировала на попадание "Шахеда" по румынскому городу

Венгрия осудила первый случай попадания российского ударного беспилотника в жилой дом в Румынии.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление опубликовала в своем X глава МИД Анита Орбан.

Анита Орбан отметила, что инцидент в Румынии в результате российской атаки в очередной раз подчеркивает важность единства, силы и сдерживания для Европы и НАТО.

Yesterday’s Russian drone attack once again underlines that Europe and NATO’s unity, strength and deterrence are more important than ever.



Hungary strongly condemns any attack that endangers civilians and violates the territory and airspace of a sovereign EU and NATO member… – Anita Orban (@_OrbanAnita) May 29, 2026

"Венгрия решительно осуждает любые атаки, создающие угрозы для гражданских и нарушающие границы и воздушное пространство суверенных стран-членов ЕС и НАТО. Выражаем солидарность с Румынией, желаем раненым скорейшего восстановления и поддерживаем полное расследование инцидента", – заявила глава МИД Венгрии.

В ночь на 29 мая, во время российской атаки по югу Украины, дрон врезался в 10-этажный дом в румынском городе Галац, расположенном рядом с Измаильским районом Одесской области. Из-за попадания возник пожар, пострадали два человека.

Это первый случай, когда попадание российских дронов на территорию Румынии – которых за время полномасштабной войны было десятки – привело к таким серьезным последствиям.

Румынские военные объяснили, что не успели сбить беспилотник из-за нехватки времени на реагирование и ряда ограничений в условиях мирного времени.

В МИД Румынии назвали инцидент "серьезной и безответственной эскалацией" со стороны России. Румыния видит основания активировать "консультационную" 4-ю статью Североатлантического договора.