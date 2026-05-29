В Румынии объяснили, почему не сбили российский дрон, влетевший в дом

В Румынии объяснили, что нехватка времени и ограничения, в условиях которых вынуждена работать армия, стали причиной того, что российский дрон не был сбит в Галаце в ночь на 29 мая.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в пятницу утром заявил бригадный генерал Георге Максим, его цитирует Digi 24.

На пресс-конференции, организованной после попадания российского дрона в жилой дом в Галаце, представители Министерства обороны объяснили, что в армии не было достаточно времени, чтобы сбить беспилотник. Кроме того, военные столкнулись с ограничениями.

"Первое ограничение, которое у нас есть, является юридическим: мы не можем вести огонь так, чтобы это затрагивало воздушное пространство соседней страны. Кроме того, для поражения воздушной цели требуется определенное время, которое включает обнаружение, идентификацию и поражение. 4 минуты, которые были в нашем распоряжении, были чрезвычайно коротким временем", – заявил бригадный генерал Георге Максим.

Он добавил, что Румыния располагает системами противовоздушной обороны, "которые были спроектированы и изготовлены до 2023 года, когда началась эта война дронов". По его словам, страна постоянно заботится об усовершенствовании этих систем.

Что касается ограничений закона, генерал сказал, что в Министерстве обороны постоянно работают над адаптацией законодательной базы, чтобы минимизировать такие ситуации, как та, что произошла прошлой ночью.

На вопрос, почему не сработали системы "Гепард", генерал ответил, что у армии есть ограничения по размещению такого рода вооружений в мирное время.

"Мы должны иметь согласие собственников, хозяйствующих субъектов, чтобы размещать такие системы, которые имеют ограниченный радиус действия от 1,5 км до 6 км… Потому что частная собственность защищена законом. Сейчас мирное время. Там, где мы получили согласие, мы установили системы. Там, где мы не получили согласия, мы не устанавливали", – сказал генерал.

Пресс-секретарь Министерства национальной обороны Кристиан Поповичи в пятницу утром в эфире Digi24, отвечая на вопрос, почему не был сбит беспилотник, заявил, что Румыния "не может рисковать создавать больше угроз, чем может предотвратить", а армия "имеет строгие ограничения".

В ночь на 29 мая, во время российской атаки на Украину, дрон врезался в 10-этажный дом в румынском городе Галац, два человека были госпитализированы, 70 эвакуированы.

Это был российский дрон типа "Герань-2".

Глава МИД Румынии Оана Цою заявила, что падение российского дрона на жилой дом в Галаце соответствует критериям, которые оправдывают применение статьи 4 НАТО о консультациях с союзниками.